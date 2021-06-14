Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi

Göreve geldiği Ocak ayından beri kendisini geç tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyen ABD Başkanı Joe Biden ile Erdoğan arasında saat 19.00’da başlayan görüşme, sona erdi. Yaklaşık 45 dakika süren baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

İLK KEZ AİLE FOTOĞRAFINDA KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ

Bugün başlayan NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden ilk kez aile fotoğrafında bir araya geldi.

Aile fotoğrafında ön sırada Biden'ın sağında yer alan Erdoğan daha sonra Biden ile ayaküstü sohbet etmişti.

ERDOĞAN, BİRÇOK İSİMLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüştü. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Öte yandan Erdoğan, Brüksel’de Macron’dan sonra bir görüşmeye daha girdi. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

Erdoğan’ın bugün gerçekleştirdiği bir diğer kritik toplantı da Almanya’nın Eylül ayında koltuğu devredecek olan başbakanı Angela Merkel’leydi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’le ikili görüşme yaparken iki lider farklı konuları masaya yatırdı. Almanya hükümet sözcüsü, Erdoğan ile Merkel’in AB-Türkiye ilişkilerini ve Kıbrıs sorununu gündeme getirdiğini aktardı.

Daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis'i kabul etti.

AYRINTILAR GELİYOR…

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14/06/2021 20:00