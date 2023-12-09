Erdoğan: BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin çiğnendiği yer Gazze'dir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin göz göre göre çiğnendiği yer Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarıdır" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"ndaki konuşmasında, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 75'inci yıl dönümü dolayısıyla katılımcılarla beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Dünya İnsan Hakları Günü'nün başta mazlum ve mağdurlar olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nı bu anlamlı günü layıkıyla idrak etmek amacıyla düzenlediği program için kutlayarak, etkinliğe katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Erdoğan, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75 sene evvel büyük umutlarla kabul edildiğini ifade ederek, "Aradan üç çeyrek asır geçmesine rağmen bu metin insanlığın kazanımları açısından kritik bir belge olma vasfını hala koruyor. Daha adil, daha özgür, daha insan odaklı bir dünya idealiyle kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 75 yıldır uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlatmayı sürdürüyor" diye konuştu.

"KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR HASSASİYETİN OLUŞMASINA CİDDİ KATKILAR SAĞLADIĞINA İNANIYORUZ"

Beyannamenin bu yönüyle küresel barışın ve istikrarın tesisine rehberlik ettiğini kaydeden Erdoğan, "Her ne kadar insan hakları ihlallerini sona erdirememiş olsa da beyannameyi insanlığın onurlu yaşam mücadelesinin köşe taşlarından biri olarak görüyoruz. Beyannamenin, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda küresel ölçekte bir hassasiyetin oluşmasına ciddi katkılar sağladığına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, buna rağmen 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü dünyanın pek çok yerinde insan hakları ayaklar altına alınırken karşıladıklarının da bir gerçek olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Batı toplumlarını zehirli bir sarmaşık gibi saran İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı, insan haklarına yönelik tehditlerin en başında yer alıyor. Yabancı düşmanı, ırkçı, ayrımcı ve faşizan uygulamalardan en fazla mağdur olan kesim hiç şüphesiz göçmenlerin çoğunluğunu oluşturan Müslümanlardır. Terörist ve terör kavramları İslam'a saldırmanın, Müslümanları tahkir etmenin, masumları katletmenin bir kılıfı haline dönüştürüldü."

"AYLAN BEBEĞİN ÖLÜMÜ BATI'YI İNSAFA GETİRMEDİ"

Dört buçuk sene önce Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde cuma namazı için toplanan 51 kişinin şehit edildiği saldırının İslam düşmanlığının nerelere varabileceğini gösterdiğini anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Müslümanlara ve göçmenlere yönelik saldırılar bununla sınırlı kalmadı. Kanada'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa'dan Asya ülkelerine kadar dünyanın pek çok yerinde artarak devam etti. Çok daha enteresan, 'Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum.' diyerek can veren George Floyd'un dramını asla unutamayız. Benzer olaylarla daha sonra da karşılaştık. Az önce ekranda izledik. Aylan bebek. Aylan bebeğin nasıl dalgalarla kıyıya vurduğunu izledik. Aylan bebeğin ölümü Batı'yı insafa getirmedi. Aylan bebek bir astsubay çavuşumuzun kucağında, görüldüğü gibi ebediyete yürüdü."

"FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ BAHANESİYLE İSLAM VE MÜSLÜMAN KARŞITI EYLEMLERİ MEŞRULAŞTIRDILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Batılı ülkeler) Fikir özgürlüğü bahanesiyle İslam ve Müslüman karşıtı eylemleri meşrulaştırdılar, tasvip ve teşvik ettiler" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giderek şiddetlenen barbarlık örneklerini ve arşa yükselen masum çığlıklarını bir dönüm noktasına yaklaştığımızın işaretleri olarak görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üye ve geçici üyeler, sadece Amerika'nın ret oyuyla maalesef malum ateşkes reddedildi. Tek başına, böyle adalet olur mu?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail yönetimi, Gazze'de tüm insanlığın yüzünü kızartacak canilikte zulümlere ve katliamlara imza atıyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslında adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil. Çünkü Amerika İsrail'in yanında yer alıyor" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlık Amerika'ya 'BM Evrensel Beyannamesi'ne destek veren ülkedir' demeyecek bundan sonra, başta biz, diyemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın 5'ten büyük olduğu gerçeği bir kez daha görülmüş oldu. BM Güvenlik Konseyinin reforme edilmesi olmazsa olmaz şarttır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(BM) Güvenlik Konseyi, 7 Ekim'den bu yana İsrail'i koruma ve kollama konseyine dönüştü" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Gazze kasapları' uluslararası mahkemelerde insanlığa suç teşkil eden eylemlerinin hesabını vermelidir. Allah'ın izniyle eninde sonunda verecektir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu Birleşmiş Milletler ile, bu BM Güvenlik Konseyi ile insanlığın bir yere varması mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Sokak hayvanları) Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.