Erdoğan: “Bosna Hersek'teki katliamın benzerini Filistin topraklarında yaşıyoruz”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "Bosna Hersek ile ikili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz." İfadelerini kullandı.

Erdoğan, "90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz." dedi.

Erdoğan, "41 bini aşkın Gazzeli kardeşimizle birlikte İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Srebrenitsa soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de hesap verecektir." diye konuştu.