Erdoğan bugün Putin’le görüşecek

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Ziyaret, Cumhurbaşkanlığı'nın dün yaptığı açıklama ile de resmiyet kazandı.

Açıklamada günübirlik ziyarette, "Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı" kaydedildi.

Reuters haber ajansının iki Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, ana gündem maddesinin Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden uygulanması olacak.

Görüşme öncesi geçen hafta TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Bakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin yakında Soçi'de bir araya gelecekler. Bu görüşmede liderlerimiz ikili ve bölgesel gündemimizde bekleyen konuları etraflıca değerlendirecekler. Bugünkü ziyaretim de liderlerimiz arasındaki görüşmeye bir hazırlık niteliğindeydi" diye konuşmuştu.

Fidan, Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili olarak, "Ülkemizin katkılarıyla Birleşmiş Milletler yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun girişimin canlandırılmasında uygun zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesi için Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ile birlikte yoğun çaba harcadığını söyleyen Fidan, Rusya'nın pozisyonunu anlamaya ve taleplerini karşılamaya çalışılan bir süreç içinde olduklarını; ilk uygulama döneminde çıkan aksaklıkların tekrar etmemesi için çalıştıklarını belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise tahıl anlaşmasının ancak Batı'nın Rus tahıl ve gübre ihracatını engellemeyeceğine dair garanti vermesi halinde yeniden başlayabileceğini kaydetmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, perşembe günü yaptığı açıklamada Lavrov'a "anlaşmanın yenilenmesi için gerekli koşulların yaratılmasını sağlayacak bir dizi somut öneri" içeren bir mektup gönderdiğini söylemişti.