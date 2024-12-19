Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a gitti

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19/12/2024

Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a gitti

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "TUR" ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Mısır'a hareket etti.

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TAGS: haber, kıbrıs
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