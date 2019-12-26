Erdoğan: Davete icabet edeceğiz

TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Terörden arındırdığımız toplam alanı 8 bin 200 kilometreye çıkardık"

Ülkemizin içinde ve dışında önemli gelişmeler yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Suriye’de sınırlarımız boyunca kurulan terör koridoru tuzağını, hamdolsun bozduk. Son olarak Barış Pınarı Harekatıyla, Resualyn ve Telabyad arasındaki hattı da güvenli hale getirdik. Böylece Suriye içinde terörden arındırdığımız toplam alanı 8 bin 200 kilometrekareye çıkardık.

"Taahhütlerinin yerine getirilmediğini görüyoruz"

Tabii bu süreçte bölgede müzakere yürüttüğümüz ülkelerin bize verdikleri sözler vardı. Terör örgütünün tüm sınır hattı boyunca 30 kilometre derinliğin dışına çıkartılması taahhütlerinin yerine getirilmediğini görüyoruz. Aynı şekilde 30 kilometrelik hattın dışından da zaman zaman bölgemize yönelik tacizler sürüyor.

"Gereken her adımı atmakta kararlıyız"

Bölücü terör örgütü sivilleri hedef alan kanlı eylemleriyle, bölgeye barış ve istikrarın gelmesini engelliyor. Türkiye olarak bölgede inşa etmeyi planladığımız yerleşim alanlarına başlayabilmemiz için, öncelikle güvenliği ve huzuru sağlamamız gerekiyor. Bu doğrultuda gereken her adımı atmakta kararlıyız.

"Ortaya çıkacak sonuçların bedelini herkes ödeyecektir"

Diğer yandan, İdlib tarafındaki durum ise çok daha endişe vericidir. Rejimin saldırıları ve tacizleri, bölgede kalıcı bir ateşkesi mümkün kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan yüz bine yakın kişi sınırımıza doğru harekete geçti. Biz, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya, yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüzün olmadığını açıkça söyledik. Şayet Türkiye’nin İdlib’deki çabalarına gereken destek verilmezse, ortaya çıkacak sonuçların bedelini herkes ödeyecektir.

26/12/2019 12:21