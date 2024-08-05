Erdoğan: ''Dijital faşizmle karşı karşıyayız''

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarının ABD ve Avrupa’da kurallara uyma noktasında gösterdiği özeni Türkiye’de göstermediğini belirterek sosyal medya şirketlerine tepki gösterdi. “Dijital bir faşizmle karşı karşıya olunduğunu” söyleyen Erdoğan, “Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir” dedi.

Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada sosyal medya platformlarına tepki gösterdi.

Erdoğan, "Gelinen noktada, sosyal medya şirketlerinin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandıklarına bizzat şahit oluyoruz. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya platformları ile ilgili Erdoğan, "Amerika ve Avrupa'daki kurallara uyma noktasında gösterdikleri özeni, mesele Türkiye olunca bilinçli şekilde esirgiyorlar." diye konuştu.

"Sosyal medya platformlarının rezilliklerini eleştirmeyenler, estirdikleri faşizme laf etmeyenler, Türkiye'yi Batılılara şikayet sırasına giriyor." açıklamasında bulunan Erdoğan, "Hükümet olarak bizim kimsenin özgürlüğüyle, ifade hürriyetiyle, işiyle, aşıyla, ticaretiyle, hayat tarzıyla herhangi bir sorunumuz yok." cümlesinin altını çizdi. Son olarak, "Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir." açıklamasını yaptı.