Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki hadiseler beka meselesidir

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler bile ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Türkiye'nin bu meselelerin hiçbirini tribünden seyretme lüksü yoktur" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen akşam yemeğine iştirak ederek katılımcılara hitap etti.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın sancılı günler yaşadığına işaret eden Erdoğan, "Terörden ekonomiye, dış politikadan iç siyasete, savunmadan enerjiye kadar tarihimizin en kritik meseleleriyle yüzleşiyoruz.

Gündemimizde olan konular, milletimizin sadece bugününe değil gelecek bir asrına damga vuracak mahiyettedir.

Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler bile ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Türkiye'nin bu meselelerin hiçbirini tribünden seyretme lüksü yoktur.

"Doğu Akdeniz'de bizim de haklarımız var,güneyin de ama biz,Türkiye olarak garantör ülkeyiz orada bulunma hakkına sahibiz.Aynı şekilde Yunanistan garantör ülke,aynı şekilde İngilizler,aynı şekilde Avrupa Birliği. Ama kimse bize 'Niye oradasınız' deme hakkına sahip değildir"

Sahada varlık gösterilmeden masada olunmayacağını bilhassa Suriye konusunda yaşayarak gördük." dedi.