Erdoğan: Duyguluyum, bu duygusallığımı hoş görün...

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1. Meclis'te yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

- Tarihi dönüşümün ilk adımını bu kutlu çatının altında atıyoruz. Cuma saati, bugünün bereketinden istifade amacıyla seçilmişti. Biz de aynı amaçla burada toplandık.

"15 TEMMUZ GELDİ ÇATTI"

- Son yıllarda sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonlarımız ile 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimiz için rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhat diliyorum. 15 Temmuz geldi çattı. 81 vilayetimizde anma törenlerimizi yapacağız.

"DUYGUSALLIĞIMI HOŞ GÖRÜN"

- 1. Meclis gazi bir meclisti, şu anki Meclisimiz de gazilikle şereflenmiştir. Ecdadımızın emanetini yere düşürmemek, ezanlarımı susturtmamak, bayrağı indirtmemek için alın terimizle ve gerektiğinde canımızı ortaya koyarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu töreni işte bu tarihi sürekliliğin bir devamı olarak görüyoruz. O yüzden bu duygusallığımı hoş görün.

"2 KAT DAHA BÜYÜMEKTE KARARLIYIZ"

- Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmanın kararlılığı ile buradayız. Türkiye ve Türk milleti olara yeni bir başlangıç yaptık. Bunun amacı ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Yargımız adaletin tecellisi için çalışacak. Buna inanıyorum. Milletimizin her bir kesimi kendi üzerine düşen her görevi yerine getirecektir. Böylece ülke ve millet olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız. Hepimiz çok çalışacağız. 16 yılda Türkiye'yi 3.5 kat büyüttük. Bu dönemde 2 kat daha büyümekte kararlıyız.

"BİZİM YANIMIZDA MİLLETİMİZ VAR"



- Türkiye ve Türk milleti olarak yeni bir başlangıç yaptık. Meclis'imiz, hükümetimiz en iyi icraatları yapacak. Buna inanıyorum. Yargımız bağımsız bir şekilde adaletin tecellisi için çalışacak. Sivil toplum, medya, esnaf, sanatkarımız, sporcumuz, sanatçımız milletimizin her kesimi kendi üzerine düşeni yerine getirecek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Biz milletimizle nice engelleri aşarak bugünlere gelmiş bir kadroyuz. Bizim davamız milletimizin davasıdır. Bizim derdimiz milletimizin derdidir. Bizim yanımızda milletimiz var.

"ÇILGINA DÖNÜYORLAR"



- Şehadetle ve gazilikle girdiğimiz Anadolu topraklarını, yine aynı inançla ve kararlılıkla savunuyoruz. Ecdadımızın emanetini yere düşürmemek, ezanı susturtmamak, bayrağı indirtmemek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Karşımızda terör örgütleri var, onları destekleyen güçler var; kalkınmamızdan rahatsız olanlar var, çılgına dönüyorlar. Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz. Birinci Meclis başlangıçtı, burası (İkinci Meclis) devamdı. Şimdi ise bizler de devamın devamını yapıyoruz. Geleceğimize güvenle bakabileceğimiz bir Türkiye inşa edene kadar hepimiz dur durak bilmeden çalışacağız.

"SİNSİ RAKİPLERİMİZ VAR"

- Bizim davamız milletimizin davasıdır. Bizim yanımızda millet var. Karşımızda ise terör örgütleri ve onları destekleyen güçler var. Ülkemizin kalkınmasından ve yatırımlarımızdan rahatsız olan sinsi rakiplerimiz var. İçerde ve dışarıda. Bugüne kadar dediğimiz gibi bize Allah yeter, bize milletimiz yeter.

"BUNDAN SONRA ZAFER MARŞLARI YAZACAĞIZ"

- Bu dönemin sorumluluğu çok önemlidir. Hem inşa, hem ihya edeceğiz. Milletimizin her bir kesimi kendi üzerine düşenleri en güzel şekilde yerine getirecek ve böylece Türkiyemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' demiştim. İnşallah bundan sonra sadece zafer marşları yazacağız.

"MÜJDELERİMİZ VAR"

Milletimizin desteği yanımızda oldukça, üstesinden gelemeyeceğimiz tehdit yoktur. Yapılacak yeni yollarımız, yeni hastanelerimiz, fabrikalarımız, eğitim ve öğretim kurumlarımız var. Çiftçilerimize verilecek daha çok müjdelerimiz var. Ayrımcılıkla mücadele ederek bugünlere gelen kadınlarımıza verecek yeni desteklerimiz var. Kadınlarımıza vereceğimiz yeni desteklerimiz var. Biz sözlerimizin ve vaadimizin hep arkasında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Büyük Türkiye'yi inşa etmek adına daha yürüyecek çok fazla yolumuz var. Hep birlikte kucaklayacağımız aydınlık bir geleceğimiz var.

YENİ KABİNEYLE CUMA NAMAZINI KILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinine üyeleriyle gerçekleştirecekleri ilk toplantı öncesinde Hacı Bayram Camisinde Cuma namazı kıldı. Namaza TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve yeni kabinenin tüm üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye girişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Polis ekipleri cami etrafında geniş güvenlik tedbirleri aldı.



İLK KABİNE TOPLANTISI BUGÜN

Brüksel'deki NATO zirvesi dönüşü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesiyle toplantısını bugün Beştepe’de yapacak. Toplantıda üç aşamalı uygulamaya konulacak yeni sistemle ilgili bakanlıkların atacağı adımlar değerlendirilecek.