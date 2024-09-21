Erdoğan, Esad'dan yanıt bekliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Suriye ile ilişkilerde yeni döneme dair soruya yanıt verdi. Esad'dan yanıt beklendiğini söyledi:

Suriye dışında milyonlarca insan vatanlarına dönmek için bekliyor. Biz bu konuda çağrımızı yaptık. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak bu birlikteliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemde böylesi bir görüşme neticesinde başlar diye inanıyorum.

BİDEN İLE GÖRÜŞME KESİN DEĞİL

Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme planı olup olmadığı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

-Orada sadece Biden değil birçok dünya lideri olacak. Şu an itibarıyla Biden ile bir görüşme var mı yok mu bu henüz kesinleşmiş değil. Biden veya daha başka sürpriz görüşmeler nerede, nasıl olur, bunların hepsini oradaki gelişmelerle ele alacağız.