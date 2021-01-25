Erdoğan: Esentepe'de tedbirler artırılmalı

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25/01/2021

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Erdoğan: Esentepe'de tedbirler artırılmalı

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, BRT’de değerlendirmelerde bulundu.

Manşet + programında açıklamalarda bulunan Cemal Erdoğan, "Esentepe’de vaka sayısı 6 oldu. Kahvehaneler kapatıldı. Test yapılmasını istiyoruz. Gerekirse restoranlar da kapatılmalı. Herkes evinde kalsın. Köy yerinde herkes iç içedir. Alsancak ve Lapta ile ilgili kararlar bizim içinde geçerli olmalı. Vakalar Alsancak ve Girne kaynaklıdır. Okullar Esentepe'de de kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

25/01/2021 10:44
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