Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ konusundaki özeleştirimizi açıkça söylemeliyiz. Bu örgütün oluşturduğu tehdidin farkına varılamaması, hepimizin üzerinde hassasiyetle düşünmemiz gereken bir durumdur" dedi.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 35. İl Müftüleri Toplantısı'ndaki açıklamaları şöyle:

- FETÖ konusundaki özeleştirimizi açıkça söylemeliyiz. Bu örgütün oluşturduğu tehdidin farkına varılamaması, hepimizin üzerinde hassasiyetle düşünmemiz gereken bir durumdur.

- FETÖ habis bir urdur. Örgüt 40 sene içerisinde en güçlü desteği 12 Eylül darbe ile 28 Şubat faillerinden görmüştür.

- Devletin kapılarının millete kapandığı bu iki karanlık dönem FETÖ'ye arayıp da bulamadığı fırtsatı vermişti.

- Bu zat kendisinin peşine takılanlara imam hatipleri tavsiye etmiş midir? Bunların hesabı başkaydı.