Erdoğan: FETÖ tamamen tasfiye olana kadar mücadele sürecek

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletin çocuklarını hizmet, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu diğer iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristbaşı Fetullah Gülen’in ölümü sonrasında da FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor.



Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:



Güç odaklarına hiçbir zaman baş eğmedik. Gece yarıları millete karşı bildiri yayınladılar, buruşturduk ve çöpe attık. Gezi olaylarında sokak terörüyle darbe yapmaya kalktılar, demokrasimize sahip çıktık. 7 Şubat MİT krizi ile ardından 17-25 Aralık ile seçilmiş hükümete operasyon çektiler. Hiçbirine teslim olmadık.15 Temmuz gecesi namussuzca millete kurşun sıkan FETÖ’cü alçaklara aziz milletimizle sırt sıra vererek hadlerini bildirdik.

Tankların arasından sıvışıp kaçan korkaklar, milletin direnişini keyif kahvelerini yudumlayarak televizyon ekranlarından izlerken biz darbecilere meydanları dar ettik. Kaderin üstünde bir kader vardır dedik. Darbecilerin hainlerin gözünü kan bürümüş haysiyet fukaralarını bozguna uğrattık. Milletimizin çizdiği rotadan bir an olsun sapmadık.

Zorlu mücadele boyunca kendimiz bedel ödesek dahi millete ve memlekete bedel ödettirmedik. Teröristler tarafından daha ömrünün baharındayken kalleşçe şehit edilen gençlerimiz oldu. FETÖ’cülerin kurşunlarıyla toprağa düşen dostlarımız, henüz 17 yaşında şehadet şerbeti içen evlatlarımız oldu. Her ölüm gibi bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin de vefatları erken ve zamansızdı. Yüreklerimize kor bir ateş saldı.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN ÖLÜMÜ

Milletin çocuklarını hizmet, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu diğer iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur. Rabbimiz bu ülkeye ve bu millete yaptığı kötülüklerin hesabını bu hainlerden tek tek soracaktır.

Biz de devlet olarak FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Devletimizin tüm kurumlarının nefesi FETÖ’cü sırtlan sürüsünün ensesinde muhakkak olacağız. Şehit olan bütün kahramanları rahmetle yadediyor, ruhları şad olsun diyorum.

AK PARTİ'DE KONGRE SÜRECİ

Biliyorsunuz 12 Ekim itibariyle 8’inci Olağan Kongre sürecimizi başlatmış bulunuyoruz. Kongrelerimizi bir bayram havasında başarıyla tamamladık. Yeni seçilen ve görevlerine devam eden kardeşlerimi tebrik ediyorum.

AK Parti çatısı altında bencilliğe yer yoktur. Bu kadronun hamurunda biz vardır. Bu kadronun kalbinde koltuk, makam, rütbe hırsı değil, millete hizmet etme aşkı vardır. Vazife almak elbette önemlidir ama aslolan gönüllü olmaktır. AK Parti bir gönül hareketi olarak doğmuştur.