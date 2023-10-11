Erdoğan: Filistin halkını topyekun cezalandırmayı amaçlayan fevri kararlardan herkes uzak durmalı

"İsrail, devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır”

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11/10/2023

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Erdoğan: Filistin halkını topyekun cezalandırmayı amaçlayan fevri kararlardan herkes uzak durmalı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsani yardımların kesilmesi gibi Filistin halkını topyekun cezalandırmayı amaçlayan fevri kararlardan herkes uzak durmalıdır." dedi.

TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’ye yönelik orantısız ve her türlü ahlaki temelden yoksun saldırıları, dünya kamuoyu nezdinde İsrail’i hiç beklemediği ve istenmeyen konuma itebilir."

Erdoğan, "İsrail, devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır." dedi.

11/10/2023 14:03
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TAGS: Erdoğan: Filistin
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