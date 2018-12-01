Erdoğan G20 Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile ikinci görüşmesinin ve İngiltere Başbakanı May'i kabul etmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;



"Hayata geçirdiğimiz projeleri diğer liderlerle paylaştım."

"G-20 gibi bir yapının kısır gündemlere mahkum edilmesi doğru değildir."



"Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC'nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine asla izin vermeyeceğiz."

"Rum kesimi, Kıbrıs Türkü'nün asli haklarını görmezden gelen mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz."

"Avrupa'nın enerji arzı güvenliğine de katkı yapıyoruz."

"Mülteciler toplama kamplarına mahkum edilemez."

"Türkiye içinde eylem yapan militanlar siyasi sığınmacı adı altında batıda dolaşıyor."

"PKK'lı teröristlerin binlerce TIR silahla desteklendiğine her gün şahit oluyoruz."

"Yemen krizine acilen çözüm bulunması gerekiyor. Dünya Yemen ve Arakan konusunda sessiz kalıyor."

"Yemen halkının acıları en kısa sürede dindirilmelidir. Yemen'in bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği mutlaka korunmalıdır."

"Şehitler verme pahasına Suriye'de DEAŞ'a en ağır darbeyi indirdik."

"Mülteci düşmanlığı körüklenerek sorunlar çözülemez."

"Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz."

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

"Cemal Kaşıkçı cinayeti dünya gündeminde önemli yer tuttu. Cinayeti aydınlatmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik."

"Kaşıkçı cinayeti Türkiye'nin kararlı tavrı sayesinde ortaya çıkmıştır. Bizim için bu olay alçakça bir cinayettir."

"Veliaht prensin Kaşıkçı cinayetini hususundaki tavrını kabul etmek mümkün değildir."

"Suudi yetkililer bize suçluları vermiyor. Kimdir bu yerel işbirlikçi, bunu bize nasıl açıklayacaksınız?"

"Kaşıkçı'nın 7,5 dakikada boğularak öldürüldü, elimizde kanıtları var."

"Veliaht Prens benim başsavcıma gerekli dokümanları vermedi."

"Kaşıkçı cinayetinin sorumluları Türkiye'de yargılanmalıdır. 22 kişi şu anda tutuklu diyorlar, neticeyi göreceğiz."

ERDOĞAN TRUMP İLE OLAN GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

"ABD Başkanı Trump ile Kuzey Suriye sürecini değerlendirdik."

"Trump'la Münbiç'in terör örgütlerinden temizlenmesini konuştuk."



"Fırat'ın doğusunu da batısı gibi terör örgütlerinden kurtaracağız."

"Halkbank meselesini de kendileriyle konuştuk."

"FETÖ başının iadesini de görüştük. Umutluyum."

RUSYA İLE VİZE SERBESTİSİ

"Yaptığımız görüşmelerle vizeler konusunda kısmi olarak vizelerin kaldırılması kararını Sayın Putin verdi. Tamamen kaldırılmasını umut ediyorum."