Erdoğan: Güney Kıbrıs’a güvenmiyorum

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ankara’daki Hz. Ali Camii’nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı

Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle; “Güney Kıbrıs’a güvenmiyorum, inanmıyorum. Onlar hiç bir zaman dürüst davranmadılar. Şimdi görüşmeler iki üç ay sonrasına atıldı. Ben yine bir netice alınacağına ihtimal vermiyorum. Yalan söylediler, aldattılar onun neticesinde yapılan referanduma da saygı duymadılar. Şimdi yine aynı şeyleri yapıyorlar. Dürüst davrandıkları zaman bizden dürüstlüğü görecekler. Dürüst davranmazlarsa anlaşmaya varamayız.”

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30/04/2021 14:17