Endonezya ziyareti öncesi konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlamaya ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını açıkladı. Erdoğan "Hain kalleş saldırının failleri ortaya çıkarılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erodoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Hain saldırının akabinde olay yerine yetkili bilirimler sevk edilmiştir. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bize ulaşan son bilgilere göre; 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi de yaralandı.

''TERÖR KOKUSU VAR''

İlk gelişmeler, burada bir terör kokusu var. İlk tespitlerde bir kadının olayda rol oynadığını gösteriyor. İncelemeler devam ediyor. İncelemelerin ardından nihai kararı vereceğiz''

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13/11/2022 17:33