Erdoğan: Hedefimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak

Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır" dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Pirinkayalar Tüneli’nin ülkemize, bölgemize, Erzurum’umuza, Artvin’imize hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum-Artvin yolu üzerindeki bu tünel, Güney ve Doğu Anadolu Bölgemiz ile Karadeniz Bölgemiz arasındaki ulaşımı kesintisiz hale getirme projemizin en önemli unsurlarından biridir.

Tünel uzunluğu 2272 metre olan bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3,4 kilometreye yaklaşan bu proje, Erzurum-Artvin arasındaki insan ve ürün trafiğinin hızlı, güvenli, kesintisiz şekilde sürmesini temin edecektir.

İki şehir arasında seyahat edecek vatandaşlarımız buzlanma, taş düşmesi, yamaç akıntısı gibi tehlikelerden uzak bir şekilde bu tünel vasıtasıyla gidecekleri yerlere hızla ulaşacaklardır. Ülkemize yılda sağlayacağı 18 milyona yakın tasarruf yanında karbon salınımını 230 ton azaltacak bu tünel, çevrenin korunmasına da katkı yapacaktır.

Her ikisi de yüksek turizm potansiyeline sahip Erzurum ile Artvin illerimiz arasındaki ulaşımın bu tünelle kolaylaşması beraberinde yeni fırsatları da getirecektir. Erzurum ve Artvin Havalimanları ile Artvin Limanı'nı birbirleriyle entegre edecek bu tünel, her iki şehir üzerinden Kafkasya'ya yönelen transit trafiği de rahatlatacaktır."

"Pirinkayalar Tüneli’nin ülkemize ve bölgemize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımızı, yüklenici firmalarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Bu tüneli kullanarak seyahat edecek vatandaşlarımıza bereketli, huzurlu, güvenli, konforlu yolculuklar diliyorum.

Değerli arkadaşlar geçtiğimiz 19 yılda en çok yatırım yaptığımız alanlardan biri de malum ulaştırmadır. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6100 km’den 28.473 km’ye çıkarttık. Bunun yanında 14.516 km’de yüksek standartlı tek yolu ülkemize kazandırdık. Tüm bu yollar üzerinde toplam uzunluğunu 50 km’den 639 km’ye çıkarttığımız tüneller, 314 km’den 720 km’ye çıkarttığımız köprüler ve viyadükler inşa ettik. Ülkemizde ne aşılmaz dağlar, ne geçilmez vadiler, ne geçit vermez ırmaklar bıraktık. Yıllardır yatırım yapılmayan 12 bin 800 kilometrelik demir yolu ağımızı neredeyse tamamını sıfırdan yapılmışcasına yeniledik."

"Hedefimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak"

Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır.

Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem en yeni hem en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır."

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29/12/2021 14:34