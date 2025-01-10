Erdoğan: Hedefimiz terörsüz Türkiye!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını vurguladı. Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla terörist varlığının büyük ölçüde bitirildiğini belirten Erdoğan, "Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde bayrağımız özgürce dalgalanıyor. Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek onlara olan borcumuzu ödemeye çalışacağız" dedi.

Suriye’de Suriyeli muhaliflerin ilerlemesiyle teröristlerin kapana sıkıştığını ifade eden Erdoğan, "Ya silah bırakacaklar ya da tasfiye olacaklar. Bizim temennimiz, bu sürecin daha fazla kan dökülmeden tamamlanmasıdır" şeklinde konuştu. Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın çalışmalarının millet tarafından desteklendiğini belirterek, "Kazanan 85 milyonun kardeşliği ve huzuru olacaktır" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu inşallah bir nebze olsun ödemeye çalışacağız. 40 yıl boyunca kanımızı ve kaynaklarımızı sülük gibi emen bölücü terör musibetinden ülkemizi ve milletimizi biiznillah kurtaracağız. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtımızla Kandil’le ülkemiz arasına sarsılmaz bir duvar ördük. Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık. Suriye’de 61 yıllık Baas zulmünün sona ermesi ve Suriyeli muhaliflerin Şam’ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkıştı. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Bölgemizin istikrara kavuşmasını istemeyenlere şirinlik yapıyorlar. Ama ne yapsalar boş, ne yapsalar faydasız. Türkiye’ye ve Suriye’ye husumetle varabilecekleri hiçbir yer yok. Bölücü emellerin peşinde koştukça acı sona biraz daha yaklaşacaklar. Sahadaki yeni gerçeklerle yüzleşmedikçe ömürleri biraz daha kısalacak. Yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemezler ve edemeyecekler.