Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sedat Peker’in, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan videolarına ilişkin sessizliğini bozdu

ads ads ads ads
26/05/2021

ads
ads
ads
Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker’in, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan videolarına ilişkin gözler, sessizliğini koruyan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrilmişti.

Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklama yaparak, "İçişleri Bakanımız Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Bakanımızın yanında olduk, yanındayız, yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

 

26/05/2021 13:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS:
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.