Erdoğan: İdlib'de rejim saldırısında 8 şehit verildi

Ukrayna'da açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de rejimin saldırısında 8 şehit olduğunu duyurdu. 1 milyona yakın insanın Türkiye sınırına doğru ilerlediğini söyleyen Erdoğan, ''Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu çerçevede çalışmaları sürdürelim'' dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti.

Erdoğan, görüşmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"1 MİLYONA YAKIN İNSAN SINIRIMIZA DOĞRU YÜRÜYOR"

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İdlib'de rejimin düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalar yaptı.

Erdoğan şunları söyledi: ''İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik. Öyle ki rejimin Rusya'nın da görmezliği ile... Ki İdlib 3-4 milyonun yaşadığı bir yer. Ve 1 milyona yakın insan bizim sınırlarımıza doğru yürüyor. Zaten şu an bizde 4 milyona yakın Suriyeli var. Biz bunları ülkemizde misafir ediyoruz. Artık yavaş yavaş kendileri bir yerlere yerleşmeye başladı. Bu gelecek olan 1 milyon insanı nerelere yerleştireceğiz.

Çok kısa bir süre önce bir deprem geçirdik. Bu depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Fakat 10 bini aşkın ağır hasarlı bina var. Biz bu binaları süratle inşa edeceğiz. Bir taraftan da mülteciler ülkemize geliyor. Artık bunları kabullenmekte zorlanıyoruz. Ve bunları kendi yerlerinde Suriye'de nasıl iskan ederiz çalışmasını yapıyoruz. Suriye içine 30-40 km uzaklığında bir briket ev yapıyoruz. Ve yerleştireceğiz.

Rejim güçlerinin saldırısında ise 8 şehit oldu. Gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz.''

"HABLEMİTOĞLU DOSYALARINI TAKDİM ETTİM"

Hablemitoğlu cinayeti hakkında da konuşan Erdoğan, "Failinin burada (Ukrayna) olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri ve dosyaları takdim ettim" dedi.

03/02/2020 23:44