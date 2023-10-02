Erdoğan ile Tokayev, kasım ayında yapılacak TDT Zirvesi'nin gündemine gelebilecek konuları görüştü

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02/10/2023

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Erdoğan ile Tokayev, kasım ayında yapılacak TDT Zirvesi'nin gündemine gelebilecek konuları görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

İki lider, görüşmede, kasım ayında Kazakistan'da gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nin gündemine gelebilecek konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

02/10/2023 15:07
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TAGS: Erdoğan, Tokayev,
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