Erdoğan ile Trump görüştü

İki lider G20 Zirvesi kapsamında ikinci kez bir araya geldi. Erdoğan-Trump görüşmesi 50 dakika sürdü. Erdoğan, Trump ile görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanı May'i kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi 50 dakika sürdü.

Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile görüşmesi 50 dakika sürdü.

Görüşme öncesi Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Erdoğan ve Trump ile aynı fotoğrafta yer aldı.

İKİ LİDERİN ZİRVEDEKİ İKİNCİ GÖRÜŞMESİ

Dün zirvenin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma katılan Erdoğan ve Trump, oturum başlamadan önce bir süre ayaküstü sohbet etmişti.

Böylece iki lider, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ikinci kez bir araya gelmiş oldu.



ERDOĞAN İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY'İ KABUL ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanı May'i kabul etti.