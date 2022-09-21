Erdoğan, Infantino ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD’nin New York kentinde Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.

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21/09/2022

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Erdoğan, Infantino ile görüştü

BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu Türkevi’nde kabul etti.

Infantino, Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu ve sadece bir adet üretilen futbol topunu hediye etti.

 

21/09/2022 09:11
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TAGS: Erdoğan, Infantino
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