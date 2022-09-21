Erdoğan, Infantino ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD’nin New York kentinde Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.
21/09/2022
BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu Türkevi’nde kabul etti.
Infantino, Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu ve sadece bir adet üretilen futbol topunu hediye etti.