Erdoğan, Infantino ile görüştü

BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu Türkevi’nde kabul etti.

Infantino, Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu ve sadece bir adet üretilen futbol topunu hediye etti.

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21/09/2022 09:11