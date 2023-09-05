Erdoğan: İngilizler Kıbrıs’ta bize çelme takmaya çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası Soçi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ülkelerinde son dönemde yaşanan siyasi hareketliliğe ve Kerkük'teki gerilime dair önemli açıklamalarda bulundu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tahıl anlaşmasının geleceği ve diğer önemli meseleleri görüşmek için Soçi'ye gitmişti.

Soçi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer ve Gabon başta olmak üzere Afrika ülkelerinde yaşanan siyasi hareketliliğe ve Kerkük'te artan gerilime dair önemli açıklamalarda bulundu.

Afrika ülkelerini bir uyanış içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, İngilizler başta olmak üzere bazı ülkelerin bunu durdurmak istediğini söyledi.

"Kıbrıs’ta bize çelme takmaya çalışıyorlar"

Erdoğan "Mesela İngilizlerin tavrı… İngilizlerin Rusya ile münasebetlerinin nasıl olduğunu biliyoruz, tamamen ters. Bir taraftan da Kıbrıs’ta bize de çelme takmaya çalışıyorlar. Bu konuyu da Sayın Putin ile ele aldık. Rusya’nın Kıbrıs’a ofis açma olayındaki duruşu, Kıbrıs ile ilgili gelişmeler ve şu anda tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını her şekilde hissettirmekte." açıklamasında bulundu.

"Kerkük’ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulmalı"

Kerkük'te son günlerde artan gerilime dair de net mesajlar veren Erdoğan, gerekli adımların atıldığını belirterek Kerkük’ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulması konusunda uyardı.

Erdoğan şunları söyledi;

Kerkük konusuyla ilgili olarak da gerek Dışişleri Bakanım Hakan Fidan gerekse istihbarat birimlerimiz konuyu sıkı takip ediyorlar. İşin sıkı sıkıya takibi neticesinde gerek Irak Başbakanı Sayın Sudani ile yapılan görüşmeler gerekse oradaki muhataplarıyla yapılan görüşmeler neticesinde şu anda Kerkük’te nispeten sakin bir hava var. Dışişleri Bakanım Hakan Fidan’a ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’a durumu yakından takip etmeleri gerektiğini de söyledim.. Barzani ailesiyle görüşmeler yapıldı, Sudani ile görüşmeler yapıldı. Dün de Dışişleri Bakanım Hakan Fidan’ın İran’da yaptığı açıklamalar neticesinde bugün itibariyle hava sakin gözüküyor. Konuyu takip ediyoruz. Bölgenin barış ve huzuru için Kerkük’ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulmalı. Kerkük’ün yapısını bozacak her eylem, Irak’ın bütünlüğünün bozulması demektir. Türkmen yurdu Kerkük, yüzlerce yıldır farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı coğrafya olmuştur. Bu coğrafyanın huzurunun, bütünlüğünün bozulmasına izin vermeyeceğiz.