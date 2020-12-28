Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı…

Türkiye’de 2020 yılının son Kabine toplantısı Beştepe'de yapıldı. Yaklaşık 2 saat 50 dakika süren toplantıda salgınla mücadele ve yılbaşı önlemleri konuşuldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından, "Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz'' dedi.

Erdoğan, AİHM'in Demirtaş kararına yönelik muhalefetin tavrına da ''Kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar'' diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir. Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir. Mandacıların bugünkü temsilcilerinin, dış güçlerin borazanlığından terör örgütlerinin hamiliğine kadar envaiçeşit ihanetin peşinde koşmaları İstiklal Marşımıza daha sıkı sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor. Bayrak ve ezan hassasiyeti yeri geldiğinde canı pahasına koruyan evlatlarımız var.

Bugünkü Kabine toplantısında Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planını da görüştük. İlk haberleşme uydumuzu 2022'de uzaya gönderiyoruz. İlk aşaması 2020-2023'ü kapsayan faaliyetleri hayata geçirip ülkemizin dijital altyapısını siber saldırılara karşı güvenli hale getireceğiz. Mavi Vatan başta olmak üzere her alanda bağımsızlığımıza sahip çıkacağız. Ulusal Siber Güvenlik stratejimizle ülkemizin dijital altyapılarını siber saldırılara karşı güvenli hale getireceğiz.

Toprak kiralamada amaç bugünün değil, yarım asır sonrasının ihtiyacını karşılaşamaktır. Biz de toprak kiralamaya başladık. Dünyanın hiçbir yerinde hükümetlerin böyle ithamlara maruz kaldığını göremeyiz. Üretimizi, çiftçimizi bize kışkırtmak için yola çıkan bu zihniyeti çok iyi tanıyoruz.

''ÇİFTÇİ DESTEĞİNİ 12 KAT ARTIRDIK''

Çiftçimize verdiğimiz destekleri 12 kat artırarak, bitkisel üretimimizi 124 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardık. Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek tutarı 22 milyar liradır. Tarımda, sadece kendi üretimimize bağlı kalırsak böylesine büyük bir gıda ihracatçısı olamayız. Toprak nedir, üretim nasıl yapılır bilmeyenler, ağızlarını her açtığında saman ithalatından bahsederek aslında cehaletlerini sergiliyor.

AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir davafda benzer kararlara aykırı bir tavır sergiledi. Bu kararı uygulamayız dedik. Muhalefetin elinde olsa bir teröristi serbest bırakacak.

Asgari ücret bugün belli oldu. Yüzde 21,5 artmıştır. Salgın döneminde işverenlerimize 75 lira asgari ücret desteği başlamıştır. Bu desteği önümüzdeki günlerde de devam ettireceğiz. Kısa Çalışma Ödeneğinin süresini Şubat ayının sonuna kadar uzattık. Tüm sıkıntılara rağmen reel sektör ülkemizin yüz akı olmaya devam ediyor.

İNGİLTERE İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Ticari ilişkilerimizin bu ayrılıktan zarar görmemesi için iş dünyamızın da katkısıyla süreci takip ettik. İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması yarın imzalamaya karar verdik. Bu Gümrük Birliği'nden sonraki en önemli ticaret anlaşması.

TÜRKİYE'DE AŞI ÇALIŞMALARI

Çin'den sipariş verdiğimizin aşıların yılbaşından öne gelmesini bekliyoruz. Bilim insanlarımızın gayreti ile şu an 8 ayrı aşı çalışmalarını yürütüyoruz.

Vatandaşlarımdan kısıtlama tedbirlerinin yeniden artırılmasına ihtiyaç duymayacak şekilde davranmasını bekliyorum. Okullarımızda yüz yüze eğitim arasını 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz.

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28/12/2020 18:02