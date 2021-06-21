Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıkladı

Türkiye'de yeni normalleşme adımları için gözlerin çevrildiği Beştepe'deki kabine toplantısı 3,5 saat sürdü.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin önemli mesajlar verdi. "Biden ile doğrudan temasları sıklaştırma kararı aldık" diyen Erdoğan, "ABD ile olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz" dedi.

1 Temmuz itibariyle, sokak kısıtlamaları kalkacak. Toplu taşıma ve şehirlerarası seyahat sınırlamaları da sona erecek. Kabine toplantısından, milyonları ilgilendiren bu kararlar çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Türkiye NATO'ya karşı sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirmiştir. NATO Zirvesi boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde dayanışma ruhuna vurgu yaptık. İyi terörist kötü terörist anlayışının ne kadar çarpık olduğunu bir kez daha ilettik. DAEŞ'e karşı tek gerçek mücadeleyi Türkiye'nin yaptığını hatırlattık. Yakın bölgemizde son 10 yılda yaşanan hadiselerle NATO'nun güvenilir şemsiye konumunu sergileyemediğini gördük.

Zirvede görüldü ki Türkiyesiz bir NATO'nun varlığını sürdürmesi oldukça güçtür.

BIDEN GÖRÜŞMESİ

Görüşmelerin tamamının olumlu ve yapıcı bir havada geçtiğini belirtmek isterim. Bir araya geldiğimiz tüm liderlerle, işbirliğinin geliştirilmesi hususunda mutabık kaldık. Almanya Başbakanı Merkel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

Biden ile doğrudan temasları sıklaştırma kararı aldık.

Biden ile, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlatmak üzere bir araya geldik. Bu görüşmede, sorunları ifade ederek pozisyonlarımızı ortaya koyduk. Bundan sonraki işbirliği alanlarımız hususunda kapsamlı ve verimli bir görüş alış-verişinde bulunduk. Görüşmemizde ABD ile üstesinden gelinemeyecek bir meselenin bulunamadığı, tam tersine işbirliğini daha karlı olduğu konusunda mutabık kaldık. ABD ile diyalog kanallarımızı her düzeyde güçlendirmek suretiyle Biden ile yakaladığımız güzel iklimi, ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız. Aramızdaki sorun başlıklarının zaman içinde çözüme kavuşacağına inanıyoruz. ABD ile olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz.

Türkiye'nin tek talebi, siyasi ve ekonomik her alandaki egemenlik haklarına saygı duyulması, terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye destek verilmesidir.

SOKAK KISITLAMASI KALKIYOR

Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz. Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.

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21/06/2021 19:51