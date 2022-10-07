Erdoğan: Kalıcı çözüm için Ada’daki gerçeklerin kabulü gerekir

Çekya’nın başkenti Prag’daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmelerinin ardından Prag Kalesi’nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz ve Ege’deki gelişmeler ile Yunanistan’la yaşanan gerilimi değerlendiren Erdoğan, “Burada şu hususun altını çizerek ifade etmek isterim, Türkiye’nin hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, hak ve hukukunda gözü yoktur. Biz, sadece ülkemizi ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini korumanın mücadelesini veriyoruz. Kimseyle, hiçbir komşumuzla gerilim istemiyoruz” dedi.

Eroğan, Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediklerini defaatle dile getirdiklerini de anımsattı.

Erdoğan, “Avrupa Birliği’nin de bu konuda ‘birlik dayanışması’ adı altında haksız ve hukuksuz girişimlere destek olmak yerine, muhataplarımızı ikili temelde diyaloğa davet etmesini bekliyorum” diye konuştu.

“Kıbrıs’ta çözümün tek anahtarı, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescilidir. Kalıcı çözüm için Ada’daki gerçeklerin kabulü gerekir” vurgusu yapan Erdoğan, bu hakikatler ışığında adımları atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

“Bir gece ansızın gelebiliriz” vurgusunun sadece Yunanistan için geçerli olmadığını da kaydeden Erdoğan, “Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız: Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım” dedi.

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07/10/2022 09:01