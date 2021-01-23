Erdoğan: Kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülke arasındayız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığında, MİLGEM Projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlı-insansız hava araçlarımız tüm dünyada hayranlıkla takip ediliyor. Kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. İnsansız hava aracı üretiminde ise ilk üçteyiz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Pakistanlı kardeşlerimizle birlikte, özellikle savunma sanayi alanında çok ciddi bir potansiyelimiz olduğunu biliyoruz.

Savunma alanında güçlü, bağımsız ve teknolojik bakımdan yeterli olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir.

Yıllarca bize teslim edilmeyen uçuklar için hangerlarda duran uçaklara para ödemek zorunda kaldık.

İddia sahibi olmak, bununla mütenasip imkan sahibi olmayı ve çok çalışmayı gerektirir.

Türkiye hem milli güvenliğini garanti etmek hem de dostlarının haklarını savunabilmek için caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak mecburiyetindedir.

Askeri, ekonomik ve diplomatik bakımdan güçlü olmak bizim için tercihten öte bir zorunluluktur.

Millilik ve yerliliğin azami seviyeye çıkarılması için her türlü imkanı seferber ettik. Sadece son beş yılda 357 yeni projeyi başlattık. Bu alanda 75 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşıyoruz.

Savunma sanayisinde 2002 yılında sadece 62 proje yürütülürken bugün bu sayı 700'e yaklaştı.



İnsanlı insansız hava araçlarımız tün dünyada hayranlıkla takip ediliyor. Kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. İnsansız hava aracı üretiminde ise ilk üçteyiz.

Küresel tedarikçilerin önümüze çıkardığı zorlukları ve uyguladığı gizli, açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke konumundayız. Öyle bir yere doğru gidiyoruz ki maalesef hiç arzu etmeyiz ama kötü komşular bizi ev sahibi yaptı.



Bugüne kadar yapılan çalışmaların başarısını, kurumlarımız arasındaki iş birliğini geliştirmemize borçluyuz.

Herhangi bir alanda muadil ürünler ve projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı, milli kuruluşlarımızı tercih etmek birinci önceliğimizdir.

İstanbul Fırkateyni'ni Cumhuriyetimizin 100. yılında olan 2023 yılında deniz kuvvetlerimize dahil etmeyi planlıyoruz.

İlk milli gemi savar füzemiz Atmaca'yı gemilerimize entegre etmeye başladık. İstanbul Fırkateyni'e de eklenecek. Korkut alçak irtifa hava savunma sisteminin deniz versiyonu olan Gökdeniz'i ilk kez İstanbul Fırkateyni'yle birlikte envantere alacağız.

5 yılda hizmete alacağımız 5 büyük projeyle donanmamızı çok güzçlü bir konuma getireceğiz.

Anadolu gemimizden sonra yerli ve milli uçak gemimiz bizi bu alanda en üst lige çıkaracak.

Terör örgütleriyle ilişkisi olanların çarpıtmaları bizi doğru yoldan saptırmayacak."

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23/01/2021 16:18