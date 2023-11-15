Erdoğan: Kıbrıs halkına selamlarımı gönderiyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye olarak Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin başında, bugün kuruluşunun 40. yıl dönümünü kutlayan KKTC'nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ederek, "Destansı mücadeleleriyle işgale, esarete, zulme 'dur' diyen kahramanları rahmetle yad ediyor, Kıbrıs halkına buradan selamlarımı gönderiyorum. Türkiye olarak Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.