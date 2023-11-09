Erdoğan: Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmak hepimizin sorumluluğudur

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi'nde Kıbrıs hakkında bir konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasında "Gayri hukuku uygulamalarla, haksız bir şekilde baskı ve izolasyon altında tutulan Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmak hepimizin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISI



Enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı yükselişin tetikleidği enflasyon son 60-70 yılın zirvesine çıkarak sıkıntıları daha da arttırdı. İşgal edilmiş Filistin topraklarındaki işgal hepimizin yüreğini yaraladı. 34. günü geride bıraktık.

Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü dünya sessiz. Başta ABD, Batı hep birlikte sessizler.Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri üniversiteleri bombalamaya devam ediyor.

Batılı ateşkes çağrısı yapamayacak kadar acziyet içinde.



İnsani ateşkesin sağlanması ve çatışmaların yayılmasının engellenmesi için diplomatik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İSTANBUL'DA ULUSLARARASI TOPLANTI

Gelişmeler, Müslümanlar olarak birliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini bir kez daha bize göstermektedir. Bölgeye insani yardım ulaştırmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini Mısırlı kardeşlerimizin de desteğiyle El-Ariş Havalimanı'na sevk ettik.

15 Kasım tarihinde İstanbul'da devlet başkanları eşleri katılımıyla uluslararası bir toplantı gerçekleştirilecek.

Gazzeli kardeşlerimiz için güçlü bir dayanışma sergilenecek. 500 milyonluk nüfusu ve 1,5 trilyon doları bulan toplam geliriyle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bu açıdan şüphesiz önemli bir konuma sahip.



EİT olarak hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek, ne zaman yükselteceğiz.

Bölgeye insani yardım ulaştırmak için çalışıyoruz. Müslümanlar olarak birliğimizi güçlendirmeliyiz.

"Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmak hepimizin sorumluluğudur"

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemci üyesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zirvemizde Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar tarafından temsil edilmesi, Kıbrıslı kardeşlerimize reva görülen haksız uygulamalar karşısında önemli bir mesajdır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak gayrı hukuki uygulamalarla haksız bir şekilde baskı ve izolasyon altında tutulan Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmak hepimizin sorumluluğudur. Bu doğrultuda burada bir kez daha Kıbrıs Türkleriyle her alanda ilişkilerin tesis edilmesi ve geliştirilmesi çağrımı tekrarlıyorum. Bu yönde adım atan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı daim eylesin diyorum.