Erdoğan: Kıbrıs'ta adil çözüm için Türk dünyasına sorumluluk düşüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, “KKTC’nin en kısa zamanda tam üye olarak aramızdaki yerini almasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ⁠Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “KKTC’nin teşkilatımızın bugünkü zirvesinde onur konuğu ve gözlemci üye olarak yer alması Türk dünyası olarak Kıbrıs Türkü ile dayanışma irademizin tezahürüdür.” dedi.

-"Kıbrıs'ta adil çözüm için Türk dünyasına sorumluluk düşüyor"

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

“Azerbaycan'ın şehitler vererek elde ettiği tarihi kazanımların bir barış anlaşması imzalanması suretiyle masada da perçinlenmesini ümit ve temenni ediyoruz. KKTC'nin teşkilatımızın bugünkü zirvesinde onur konuğu olarak yer alması dayanışma irademizin tezahürüdür. Kendilerinin yakın zamanda tam üye olarak yer almasını bekliyoruz. Kıbrıs'ta adil çözüm için Türk dünyasına sorumluluk düşüyor. Ukrayna'da da kalıcı ve adil bir barışı destekliyoruz. “