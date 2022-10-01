Erdoğan: Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve halk vardır

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27’nci Dönem 6’ıncı Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine hitap etti.

Konuşmasında, Kıbrıs’a geniş yer ayıran Erdoğan, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve halk olduğunu vurguladı.

Erdoğan yaptığı konuşmasında “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve halk vardır. İzolasyon ve ambargolara artık son verilmeli ve Kıbrıs Türklerinin hak ettikleri uluslararası tanınma ve meşruiyete dair tüm sözler tutulmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kabul etmediklerini de hatırlayarak, Ege’deki gayri askeri statüdeki adaları silahlandıran Yunanistan’ın bu hususta adeta teşvik edilmesinin de akılla, izanla, müttefiklikle bağdaşmadığını söyledi.

“Bölgede tahrik ve gerilim siyaseti gütmek, hiç kimsenin hayrına değildir, olmayacaktır. Biz yüz yıl sonra Yunanistan’ı kimlerin yeniden üzerimize saldığını çok iyi biliyor, bu şekilde oynanmaya çalışılan oyunun farkında olduğumuzu her fırsatta söylüyorum.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan yönetimine de seslenerek, kendini ve halkını felakete sürükleyecek kışkırtmalardan uzak durmasını tavsiye etti.

Bu habere tepkiniz:



01/10/2022 18:43