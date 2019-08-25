Erdoğan: KKTC'deki kardeşlerimizin haklarını müdafaa etmenin mücadelesini veriyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Doğu Akdeniz ve KKTC ile ilgili öne çıkanlar...

Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi menfaatlerini korumanın hem de KKTC'deki kardeşlerimizin haklarını müdafaa etmenin mücadelesini veriyor. Türkiye'de bundan daha milli bir mesele olabilir mi? Ama maalesef biz ülkemizde bunu sağlayamıyoruz. Çünkü bizde CHP diye bir parti var. Onun başındaki zat hep başka yoldan gidiyor. Bu ekip terör örgütleriyle mücadelemizden Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunmasına her konuda karşımızdakilerin yanında saf tutuyorlar. Sondaj gemilerimizin maliyeti üzerinden mecliste gündemimize getirmişlerdi. Kendi ülkelerine iftira atmaktan çekinmemişlerdi. Türkiye'yi 2 gelişmiş sondaj gemisi ve 2 modern sismik araştırma gemisi sahibi yaptık. Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyetlerine başlayınca karşımıza bölgede hesabı olan güçler çıktı. AB de Rumların yanında yer alarak bu husumet çemberinde yerini aldı. Kuru gürültüye papuç bırakmadık, mücadeleyi bir an bile gevşetmedik. Öyle ki gemilerin bordo bordoya geldiği anlar yaşandı. Buna rağmen asla geri adım atmadık, kendi planımızı uygulamaya devam ettik. Bölgedeki çalışmalarımız sürüyor. Biz bu işi sonuna kadar getirmekte kararlıyız. Doğu Akdeniz'de petrol veya doğal gaz bulduğumuzda bugün ülkemize karşı konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek. Çünkü enerji demek güç demektir.