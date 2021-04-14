Erdoğan: KKTC'nin haklarını yedirtmeyiz

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14/04/2021

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Erdoğan: KKTC'nin haklarını yedirtmeyiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle gerçekleştirdiği söyleşiyle ilgili paylaşımında, "KKTC'nin haklarını kimseye yedirmeyeceğimizi bir kere de gençlerimize anlattık" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

Erdoğan “#KütüphaneSöyleşileri’nde, Akdeniz’deki yaklaşımımızı ele aldık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını kimseye yedirmeyeceğimizi bir kere de gençlerimize anlattık” İfadelerini kullandı.

 

14/04/2021 18:47
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TAGS: Recep Tayyip Erdoğa, kıbrıs, türkiye,
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