Erdoğan: KKTC'nin haklarını yedirtmeyiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle gerçekleştirdiği söyleşiyle ilgili paylaşımında, "KKTC'nin haklarını kimseye yedirmeyeceğimizi bir kere de gençlerimize anlattık" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

Erdoğan “#KütüphaneSöyleşileri’nde, Akdeniz’deki yaklaşımımızı ele aldık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını kimseye yedirmeyeceğimizi bir kere de gençlerimize anlattık” İfadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



14/04/2021 18:47