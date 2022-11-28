Erdoğan: KKTC’ye sizlerin de gereken desteği vereceğinize inanıyorum

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28/11/2022

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Erdoğan: KKTC’ye sizlerin de gereken desteği vereceğinize inanıyorum

Erdoğan: KKTC’ye sizlerin de gereken desteği vereceğinize inanıyorum

 

 

İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi toplantısında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam ülkelerinden  KKTC’ye gereken desteği vermesini istedi…

“İslam ümmetinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz bırakıldığı hak ihlallerini de biliyorsunuz. Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci ülke olan KKTC‘ye sizlerin de gereken desteği vereceğinize inanıyorum” 

28/11/2022 17:39
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TAGS: Erdoğan: KKTC’ye sizlerin de gereken desteği vereceğinize inanıyorum
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