Erdoğan: KKTC’yi siyasi ve ekonomik olarak destekleyeceğiz

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısında konuşan TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan , “Stratejik bir hedef olarak gördüğümüz AB üyeliği için kazan kazan esasına göre süreci işletmekten vazgeçmeyeceğiz. Amerika ile yaşadığımız sorunları aşarak müttefiklik ruhuna uygun bir ilişki tesis etmenin yollarını arayacağız. Rusya ile gayet iyi bir zemine oturan ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Balkan ülkeleriyle tarihi birlikteliğimizden aldığımız güçle daha yakın ilişkiler sürmeye devam edeceğiz. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunmayı sürdürecek, Kırım’ın asli halkı olan Tatar Türklerinin güvenlik ve refahının teminini önceliğimiz olarak koruyacağız.”

“KKTC’yi siyasi ve ekonomik olarak destekleyeceğiz”

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs’ı, siyasi ve ekonomik olarak destekleyeceklerini, Ada’da adil bir çözüme ulaşılması için çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Orta Asya ülkeleriyle giderek gelişen ilişkilerini siyasi, kültürel, ekonomik olarak daha ileri boyutlara ulaştıracaklarını vurgulayan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerimizi derinleştirecek, halklarımız arasındaki kültürel ve beşeri ilişkileri sürdüreceğiz. Filistin halkı kendi özgür vatanlarına kavuşana, ilk kıblemiz Kudüs, barışa ve huzura erişene kadar çaba göstermeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.