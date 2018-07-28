Erdoğan: Küresel sistem değişmek zorunda

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanı olarak BRICS Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen BRICS Artı oturumuna katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Mevcut sistem, çıkarları garanti altına alınmış mutlu azınlık dışında kimseyi tatmin etmiyor. Bu yapının günümüz şartlarına göre yeniden ele alınmadan devam etmesi mümkün değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 10.BRICS Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen BRICS Artı oturumuna katıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanı olarak oturuma katılan Erdoğan, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak zirveye iştirakim Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli teması teşkil ediyor. Zirveyi Türkiye ile BRICS arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için bir fırsat olarak görüyoruz" dedi. Erdoğan şunları söyledi:

BIRC Yeni Kalkınma Bankası ve İş Konseyi ile Türkiye'deki kurumlar arasında işbirlikleri tesis edebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile BRICS Yeni Kalkınma Bankası arasında devam eden üyelik görüşmelerinin kısa zamanda sonuçlanmasını diliyoruz. Daha adil yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması için ortak hareket edebiliriz. Enerji alanında işbirliğimizi ileriye taşımak istiyoruz.

Ülkemiz bu oturuma İİT zirve dönem başkanı sıfatıyla davet edilmiştir. Bugün burada yalnızca Türkiye'yi değil İİT üyesi tüm Müslüman ülkeleri de temsilen bulunuyorum. Teşkilat ile BRICS arasındaki işbirliğinin ilerletilmesine gerçekten çok ihtiyaç var. Daha adil bir dünya için güneygüney işbirliği süreçlerinden istifade edebiliriz. İslam Kalkınma Bankası ile BRICS Yeni Kalkınma Bankası arasında özellikle Afrika'nın kalkınmasısını desteklenmesine matuf işbirliği imkanlarının değerlendirmesinde de fayda görüyorum.







Dünya oldukça sancılı bir dönemden geçiyor. Son yıllarda savaşların, terör eylemlerinin, ekonomik krizler ve doğal felaketlerin insanlık üzerinde ne denli büyük yaralar açtığına hep birlikte şahit olduk. Mevcut küresel sistem çıkarları garanti altına alınmış mutlu bir azınlık dışında hiç kimseyi tatmin etmiyor. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugünlere geldik. Bu yapının günümüz şartlarına göre yeniden ele alınmadan, değişmeden devam etmesi mümkün değildir.

Geçtiğimiz yıl 8.2 milyar dolarlık resmi kalkınma yardımıyla bu alanda ilk sıralarda yer aldık. İnsani yardımlarda ise açık ara birinci sıradayız. Türkiye tüm kategorilerde milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülke. 3.5 milyonu Suriye ve Irak'tan olmak üzere 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Batılı ülkelerin mültecileri dikenli tel örgülere mahkum ettiği bir ortamda Türkiye sığınmacılar için 32 milyar dolar para harcamıştır.

BRICS zirvesinin ana teması olarak Afrika'nın belirlenmiş olması son derece önemli. Ülkemizin Afrika'daki doğrudan yatırımlarının değeri 6 milyar doları aştı. Bu vesileyle ülkemizin 2011'den bu yana Somali'de yaptığı çalışmalar, Afrika kıtasına yaklaşımımızı göstermesi açısından önemli bir örnektir.







AİLE FOTOĞRAFINDA SAMİMİ SOHBET

Sandton Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede aile fotoğrafı çekimi, üye ve davetli ülke liderlerinin katılımıyla yapıldı. Başkan Erdoğan da fotoğraf çekimine iştirak etti. Erdoğan, bu sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tokalaşırken Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile samimi sohbeti dikkat çekti. Erdoğan, BRICS Artı oturumunda Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu ile sohbet etti. Başkan Erdoğan ayrıca Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozımna Gnassıngbe ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenco ile de görüştü.



YÜZ YÜZE FETÖ UYARISI

Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da katıldğı görüşmede Erdoğan, Güney Afrika'da yoğun faaliyet yürüten FETÖ'ye karşı uyarı yapıp bazı belgeler verdi. Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnasssingbe ile de görüştü.