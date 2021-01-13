Erdoğan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı andı...

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13/01/2021

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Erdoğan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı andı...

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 9'uncu yılında yad etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni katıldığı Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesine birlikte yıllarca omuz verdiğimiz Rauf Denktaş'ı unutmayacağız. Vefatının dokuzuncu yılında 2004 yılından bir fotoğraf karesiyle, Rauf Bey'i rahmetle yad ediyorum..."

 

13/01/2021 20:32
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