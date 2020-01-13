Erdoğan: Libya'da ateşkes anlaşması imzalanmasını temenni ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Libya'da yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ettiğini söyledi.

İtalya Başbakanı Conte'ye "İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına yönelik çabalarımıza İtalya'nın desteğini beklediğimizi vurguladım." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye-İtalya arasında 2012'den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplantısının, bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldık." şeklinde konuştu.

Conte: Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını umut ediyorum

İtalya Başbakanı Conte de Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ettiğini söyledi.

13/01/2020 16:31