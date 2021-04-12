Erdoğan: Libya’ya 150 bin doz aşı vereceğiz

Ankara, zamanlaması açısından kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe Başkent'e tüm kabinesi ile geldi. Dibeybe ile bir araya gelen Erdoğan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Libya'ya 150 bin doz aşı verileceğini söyledi.

Libya'dan Ankara'ya büyük çıkarma: Tüm kabinesiyle geldi

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Ankara'ya resmi ziyarette bulunuyor.

Ankara'ya tüm kabinesi ile gelen Dibeybe'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşıladı.

Dibeybe'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, giriş kapısına kadar araca eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Dibeybe'yi giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Dibeybe'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı. Dibeybe, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Daha sonra birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Dibeybe, merdivenlerde Türkiye ve Libya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Törenin ardından Erdoğan ve Dibeybe bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Dayanışma ve işbirliğini daha da ileri taşıma arzumuzu teyit ettik. İki dost kardeş ve akraba millet olarak bekalarımız için yüzyıllardır kader birliği yaptık. libya'nın toprak bütünlüğünün korunması ve Libya halkının refahı ortak hedefimizdir. Her türlü desteği vereceğiz. Biz meşru hükümetin yanında yer alırken başkaları darbecilerin yanında oldu. Hafter'i silahlandırmaya devam ettiler. Libya'ya verdiğimiz destek yeni katliamların önüne geçmiş ve ateşkesi sağlamıştır. Türkiye'nin desteği Berlin Konferansı'na giden yolu açmıştır. Önceliğimiz Milli Birlik Hükümetinin yetkisinin ülke sathına yayılmasıdır. Akdeniz'i daime bir barış ve refah havzası olarak gördük. Libya ile imzaladığımız deniz yetki anlaşması konusunda kararlılığımızı bugün tekrar teyit ettik. Türkiye Libya'nın yeniden imarına gereken desteği verecektir. Türk özel sektörünün Libya'ya geri dönüşünü hızlandıracak noktalar üzerinde görüş birliğine vardık. Yarın 150 bin doz aşıyı kendilerine teslim edeceğiz. Aşı dışında ilaç da aktaracağız."

Ziyaretinde Dibeybe'ye eşlik eden bakanlar da Türk mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

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12/04/2021 21:34