Erdoğan: Mehmet Şimşek'e karışmıyorum; o kendi karar veriyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e karışmadığını ifade etti.

Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısında yerel seçim startı resmi olarak verildi. Erdoğan, “Hiçbirimiz, ben dahil buradaki hiç kimsenin kişisel menfaatleri ön planda olmayacaktır. Bizim partimizde böyle bir şey olmaması gerekiyor. Bizim davamız kişisel menfaatlerden ve her şeyden daha üstündür. Seçim startını veriyoruz” dedi.

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre toplantıda bir MKYK üyesi, narenciyede son 30 yılın en çok hasadının olduğunu, ancak maliyetlerin çok yükseldiğini ve destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mehmet Bey nerede? Ben Mehmet Bey’e karışmıyorum, o kendisi karar veriyor” diyerek sözü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e bıraktı. Mehmet Şimşek de narenciye konusunda üreticiye uzun yıllardır destek verildiğini ifade ederek, “Yine elimizden geleni yapacağız ama bununla ilgili bir düzenleme yapılmalı” dediği öğrenildi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze için yeni bir diplomatik atağı başlatması konusunda adımlar atacağı belirtildi. Bu konuda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi günü katılacağı İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısından çıkan sonuca göre yeni bir yol haritasının çizileceği aktarıldı. Ayrıca, İsrail’in savaş suçlusu ilan edilmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde dava açılmasına yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi.