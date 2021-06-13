Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezerviyle ilgili olarak şunları söyledi:

Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Ülkelerin kendi yerel paraları ile ticaretleri ve para takası anlaşması ile gerçekleşiyor. Yakın zamanda Çin'le önemli bir anlaşmayı yaptık. Daha önce Çin'le 2.4 milyar dolarlık swap anlaşmamız vardı. bu rakamı 3.6 milyar dolarlık bir anlaşmayla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. Bu Türkiye'nin sıçraması oldu.

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13/06/2021 16:49