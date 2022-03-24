Erdoğan: Montrö yetkilerini kullanıyoruz

NATO Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı düzenledi. NATO'nun dayanışma mesajı vermesini anlamlı bulan Erdoğan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz sürüyor" dedi. Montrö'nün yetkilerini gerilimi azaltmak için kullanıldığını belirten Erdoğan, savaşın sona ermesi için iki ülke ile de yoğun temas halinde olduklarını açıkladı.

NATO Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"NATO'NUN BİRLİK MESAJI ANLAMLI"

Stoltenberg'e gösterdiği liderlik için teşekkür ediyorum. NATO'nun bir kez daha dayanışma mesajı vermesi anlamlıdır.

Kırım'ın ilhakını tanımadığımızı daha önce de dile getirdik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz sürüyor.

Türkiye bu süreçte özel bir yerde duruyor. Rusya ve Ukrayna Karadeniz'deki komşumuz olan iki ülke. Savaşın sona ermesi için iki ülke ile de yoğun temas halindeyiz.

Bölgemizde sulhun hakim kılınması için çabalıyoruz. Müzakereleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Nihai çözümün Rusya ve Ukrayna ile uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerektiğini düşünüyoruz.

"MONTRÖ YETKİLERİNİ KULLANIYORUZ"

Ukrayna'nın bağımsızlığı temel öncelik olmalı. Montrö'nün yetkilerini gerilimi azaltmak için kullanıyoruz. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli.

İzlediğimiz aktif politikayı müttefiklerimizle paylaştım. NATO'nun gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şart. Güvenliğin bölünmezliği ilkesine özellikle dikkat çektim.

Türkiye, ittifak dayanışmasını esas alarak NATO’nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine katkıyı sürdürecek. Müttefiklerimizden aynı dayanışmayı bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulundu.

"MÜTTEFİKLER ARASI AMBARGOLARIN UYGULANMAMASI GEREKİR"

Türk Savunma Sanayii ürünlerinin başarıları ortadayken karşılaştığımız engellerin açıklaması olamaz. Savunma sanayiimizin önüne bazı müttefiklerimizin koyduğu kısıtlamaların kaldırılması ortak menfaatimize. Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanmasını, gündeme dahi gelmemesi gerekir. Bu konudaki beklentilerimizi liderlerle paylaştım.

Geldiğimiz noktada başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması kaçınılmazdır.

"PUTİN VE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMELERİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Putin ve Zelenski ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Ukrayna, Kırım-Donbas taleplerine sıcak bakmıyor. Zelenski'nin referandum talebini akıllıca buluyorum.

Gayretimiz iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle bir barış atmosferi oluşturmak.

NATO Zirvesi'nde Ukrayna dışında siyasi, ekonomik konuları da konuştuk.

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24/03/2022 19:37