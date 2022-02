Erdoğan: Montrö'yü kullanma kararındayız

Kabine toplantısının ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Ukrayna-Rusya arasındaki savaşla ilgili konuşan Erdoğan, "Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi kullanma kararındayız" dedi. Elektrik faturalarında yapılacak yeni düzenlemeyi de duyuran Erdoğan, elektrikte KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düştüğünü açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Ukrayna gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında yapılan toplantı 15.50'de başladı ve 3 saat 45 dakika sürdü.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak zihinlerimize yazılmıştır. Temennimiz darbe ve darbe girişimlerinin siyasi ve sosyal ayağını teşkil edenlerin de aynı yerli, milli, sivil vizyoner yaklaşıma kavuşmalarıdır. Tek parti faşizmi, darbe ve cunta dönemi alışkanlığıyla ham hayaller peşinde koşanların sonu hüsrandır. Benzer hesapların geçmişte de çok yapıldığını ancak hepsinin de sonunun hüsran olduğunu hatırlatmak isteriz.

Dünyanın bir süredir köklü bir değişim sürecinden geçtiğini her defasında tekrar tekrar söylüyoruz. Cumhuriyetimizi kurarak ve sıkı sıkıya sahip çıkarak bu zor dönümü atlatırken çok zor bedeller ödedik.

Her platformda dünya beşten büyüktür diyerek daha adil bir dünya mümkündür diyerek, ifade ettiğimiz küresel yönetim sistemindeki çarpıklık yaşanan her hadiseyle kendini yeniden gösteriyor.

Nitekim Türkiye'nin dünya beşten büyüktür itirazıyla başlattığı sorgulamaya ilk anda tereddütle yaklaşanların bir süre sonra sahiplenerek yaklaştığına şahit olduk.

Ukrayna'da yaşanan gelişmeler bu gerçeği gözler önüne seren bir mahiyet oluşturmaktadır. Öncelikle şu hususun altını kalın çizgilerle çizmek istedim. Türkiye bölgesinde barışı, huzuru, esenliği isteyen bir ülkedir. Bu tavrımızı her yerde, her hadisede gösterdik. Her ikisini de dost olarak gördüğümüz Ukrayna ve Rusya'ya aralarındaki sorunları diyalog ile çözme teklifi yaptık. Arabuluculuk çağrısında bulundu.

"BEŞ BİN KADAR VATANDAŞIMIZ UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLDİ"

Barış ve istikrarın temini için diplomatik girişimlerimizi kesintisiz sürdürdük. Sürdürüyorz. Maalesef sonunda korkulan oldu ve 24 şubatta silahlar patladı.

NATO Liderler Zirvesi başta olmak üzere her platformda ülkemizin bu duruma bakış açısını söylemeye devam ediyoruz. Ukrayna'daki 20 binden fazla vatandaşımıza ikazımızı yaptık. 22 Şubatta özellikle Ukrayna'nın doğusundaki vatandaşlarımıza ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunduk. Bugüne kadar beş bin vatandaşımız Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer ülkelere geçmiştir.

"MONTRÖ'NÜN BİZE VERDİĞİ YETKİLERİ KULLANMA KARARINDAYIZ"

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez görüyor, Ukrayna yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz.

Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız. Toprak bütünlüğünü her zaman destekliyoruz.

Kendi çıkarlarımızdan elbette taviz vermeyeceğiz. Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçmeyeceğiz.

Bu krizide selametle atalatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye artık kendi politikalarını üretecek ve uygulayacak seviyeye gelmiş bir devlettir.

Bugün açıklanan veriler ekonomi programının başarıyla yürüdüğünün göstergesidir. Yılın tamamını yüzde 11'lik bir büyümeyle kapattık.

İşsizlik oranımızı yüzde 11,3'e gerilettik. Enflasyon sorunun da süratla çözme kararındayız. Yaz aylarında inşallah enflasyon sorununu kontrol altına almış olacağız.

ELEKTRİKTE KDV İNDİRİMİ

Son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tariflerindeki düzenlemeyide netleştirdik. Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte alınan KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir. Tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır.

Esnaflar ve zannatkarlarımızda da yüzde 25 indirim uygulanacaktır.

Öğrencilerimize ve öğrencilerimize TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarımızda yüzde 67'lik artışla bin 250 liraya çıkarıyoruz.

