Erdoğan: Mukaddesatımıza yönelik saldırılar milli güvenlik sorunudur

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplumun dini ve kültürel değerlerini hedef alan girişimlere yönelik sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özellikle son dönemde filmler, diziler ve televizyon programları aracılığıyla dindar vatandaşlara yapılan saldırıları eleştirerek, bu tür girişimlerin milli güvenlik sorunu olduğunu ifade etti.

Erdoğan, toplumun çeşitli kesimlerine yönelik ayrımcı tutumların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi hayatımızın bütün safhalarında desteğini, duasını, hatta 15 Temmuz gecesi olduğu gibi canlarını bizden esirgemeyen insanlarımızın sırf inancı, sırf dış görünüşü dolayısıyla aşağılanmasına müsaade edemeyiz. Sarıklı, sakallı, başörtülü, çarşaflı, cübbeli vatandaşlarımıza ahlaksızca saldırılmakta, itibar suikastları düzenlenmektedir."

Erdoğan, geçmişte yaşanan 28 Şubat sürecini hatırlatarak, benzer bir atmosferin tekrar oluşturulmasına asla izin verilmeyeceğini belirtti. Bu süreçte toplumun belli kesimlerinin hedef alındığını ifade eden Erdoğan, bu tür tahkir ve tahrik politikalarına karşı sessiz kalmayacaklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumun çimentosu olan mukaddesatımıza yönelik bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur. RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın bu konularda hızlı tedbirleri devreye alması gerekmektedir. 2024 Türkiye’sinde 28 Şubat’ı hortlatmaya çalışanlara göz yummayız."

Erdoğan’ın açıklamaları, toplumun çeşitli kesimlerinde geniş yankı uyandırırken, özellikle dindar vatandaşlara yönelik ayrımcı ve küçümseyici tutumların sona erdirilmesi gerektiği yönündeki mesajı dikkat çekti.