Erdoğan Nay 3 Yıl Futbol Oynamama Adına İmza Attı

Baf Ülkü Yurdu Kulübü'nden ayrılma kararı alan, Gönyeli ile anlaşan ancak kulübünün yüksek bedel istemesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen kaleci Erdoğan Nay futboldan kopma kararı aldı.

Ülkemizin önde gelen kalecilerinden olan, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Karşıyaka'da forma giyen Erdoğan, BTM 1 Lig'e düşen Baf Ülkü Yurdu'nda bu sezon forma giymek istemediğini kulübüne iletmesine karşın görüşmelerden sonuç alınamadı.

Bonservisli transferin son dakikasına kadar BÜY Kulübü Başkanı Ahmet Ertay'dan haber bekleyen Gönyeli Kulübü Başkanı Sinem Baştaş bir gelişme yaşanmadığı için kaleci transferini gerçekleştiremedi.

Bu gelişmeler sonrasında hayal kırıklığı yaşayan Erdoğan Nay, Futbol Federasyonu’na başvurarak 3 yıl futbol oynamayacağını içeren yazıyı sundu. Başarılı kaleci gelişmelere tepki göstererek verilen sözlerin tutulmadığını, hak etmediği şekilde kendisine davranıldığını, kulüplerin kölesi olmalarının üzücü olduğunu söyledi.

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