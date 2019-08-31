Erdoğan: Ne NATO üyeliğinden, ne müttefiklerimizden vazgeçme niyetimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada "NATO savunma konsepti bize önemli katkılarda bulundu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Töreninde yaptığı konuşmada, "Her ne kadar darbe, cunta ve vesayet dönemlerinde örselenmiş olsa da milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, istiklalimizin ve istikbalimizin en büyük güvencesi olmaya hep devam etti ve edecektir." dedi.

Erdoğan, "Ne NATO üyeliğinden, ne müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- İkinci Dünya Savaşı sonrası tercihimizi Batı konseptinden yana kullanarak yeni bir döneme girdik.

- NATO savunma konsepti bize önemli katkılarda bulundu. NATO hala bizim için en önemli savunma işbirliği.

- NATO üyeliğinden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yok.

- Suriye ve Irak'ta DEAŞ, YPG/PKK örgütlerinin ülkemizi tehdit ettiği dönemde kimsenin desteğini yanımızda bulamadık.

- Suriye'deki sorun DEAŞ değil, bir takım güçlerin paylaşım savaşıdır.

- Münbiç'te ortaya çıkan demografik yapıya ve güvenliğe yönelik kaygılar giderek artıyor.

- Güvenli bölge konusunda askerlerimizin kontrolü dışında çözüme rıza göstermeyiz