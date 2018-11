Erdoğan: O çok sevdiğiniz teröristler silahlarını size çevirecekler

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin bizatihi kendisinin "terör örgütü" olarak kabul ettiği, daha hayata gözlerini açmamış çocuktan, 80 yaşındaki ihtiyara kadar her yaştan on binlerce insanın katili olan PKK'ya verilen desteği, bu zalimlerin kurbanlarından esirgeyenleri, hiçbir zaman ciddiye alamayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Bugün Avrupa'nın hangi şehrine giderseniz gidin, terör örgütü yandaşları diledikleri gibi at koştururken, milyonlarca avro para toplarken, ülkesini ve milletini seven vatandaşlarımıza adeta nefes aldırılmıyor." dedi.