 Erdoğan, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı

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13/01/2025

 Erdoğan, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türkü’nün hakkını korumak için birlikte mücadele verdiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş’ı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum."ifadelerini kullandı.

 

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TAGS: erdoğan, denktaş, haber, kıbrıs
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